إيران تستبق زيارة وفد "الطاقة الذرية" بمضاعفة تخصيب اليورانيوم

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن فريقًا تقنيًّا تابعًا لها سيزور طهران، الأحد؛ سعيًا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.