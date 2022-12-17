إيران تستبق زيارة وفد "الطاقة الذرية" بمضاعفة تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم (السبت)، عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: "حاليًا، وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأضاف "إسلامي": "تشكّل الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية، ادخارًا كبيرًا للبلاد، وهما فعالتان لخفض استهلاك الوقود الأحفوري، وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت الأربعاء الماضي أن فريقًا تقنيًّا تابعًا لها سيزور طهران، الأحد؛ سعيًا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.
وتطالب الوكالة، إيران منذ سنوات، بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها، وطلبت الوصول إلى مواقع ومواد وجمع عينات.