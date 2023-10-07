الجيش الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب.. شاهد لحظة الاشتباكات في "سديروت"

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، "حالة التأهب للحرب"، بعد "عملية مشتركة" شملت إطلاق صواريخ.
وأشار الجيش إلى أنه "يهاجم أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "قبل نحو ساعة نفّذت حركة حماس عملية مشتركة، شملت إطلاق صواريخ وتسلل إرهابيين إلى داخل أراضي إسرائيل".
وأضاف: "سيقوم الجيش الإسرائيلي بحماية سكان (إسرائيل)، وستدفع منظمة حماس الإرهابية ثمناً باهظاً".
وطلب المتحدث من "الجمهور الانصياع لأوامر قيادة الجبهة الداخلية بالبقاء قرب المناطق المحمية"، كما طلب من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، رصدت مقاطع فيديو عشرات المسلحين الذين تسللوا من القطاع المحاصر إلى مناطق إسرائيلية محيطة به، صباح السبت.
وفي فيديو التُقط في سديروت -شمالي قطاع غزة، يمكن مشاهدة مركبات للمسلحين الذين تسللوا إلى المدينة.
كما رصد مقطع فيديو آخر اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومسلحين داخل المدينة الواقعة شمالي قطاع غزة.
تأتي عمليات التسلل في أعقاب هجوم بأكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة على مناطق ومدن إسرائيلية.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "محاولة تسلل مسلحين إلى غلاف غزة"، في إشارة إلى المناطق المحيطة بالقطاع، التي طلب من سكانها إغلاق منازلهم.
وأكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات المسلحين تسللوا داخل مستوطنات غلاف غزة.
وفي بيانٍ لاحقٍ، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "حالة التأهب للحرب".
وقال: "في الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".
وتابع المتحدث "يشترط على سكان الجنوب والوسط الوجود قرب المناطق المحمية، وفي قطاع غزة ضمن منطقة محمية".
وأضاف البيان: "في هذا الوقت، يقوم رئيس الأركان، بإجراء تقييم للوضع، ويوافق على خطط مواصلة أنشطة الجيش الإسرائيلي".
واعتبر أن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمّل نتائجه ومسؤوليته عما حدث".