مقتل ضابطين في تحطم مروحية للجيش اللبناني أثناء تنفيذ تدريب شرق بيروت

وفي التفاصيل، أفادت المعلومات الأولية عن مقتل ضابطين وإصابة معاون أول، وكان من ضحايا الحادث النقيب جوزف حنا والملازم أول ريشار صعب، وإصابة المعاون أول محمد صيدح، حسب سكاي نيوز عربية.