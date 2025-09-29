"خيار بارز".. هل يدير "بلير" غزة؟

بلير والشرق الأوسط

ومنذ توليه رئاسة الوزراء البريطانية عام 1997، ظل توني بلير منغمسًا في تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخبرته الطويلة كوسيط دولي، ورؤيته السياسية التي تجمع بين الدبلوماسية الغربية وفهم ديناميكيات المنطقة، جعلته خيارًا بارزًا لقيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، واليوم، يعمل بلير ضمن إطار خطة ترامب للسلام، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وإرساء استقرار طويل الأمد، ودوره يتركز على تصميم هيكلية حكم جديدة، تضمن إدارة فعالة للقطاع في مرحلة ما بعد الصراع.