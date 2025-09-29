"خيار بارز".. هل يدير "بلير" غزة؟

في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يبرز اسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، كشخصية مطروحة لإدارة قطاع غزة، مع اقتراب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسيتولى بلير مهمة حساسة لإعادة إعمار القطاع ووضع إطار حكم جديد له، وهذا الدور، الذي كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست"، يعيد بلير إلى قلب الشرق الأوسط بعد عقود من انخراطه في قضايا المنطقة.
بلير والشرق الأوسط
ومنذ توليه رئاسة الوزراء البريطانية عام 1997، ظل توني بلير منغمسًا في تعقيدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وخبرته الطويلة كوسيط دولي، ورؤيته السياسية التي تجمع بين الدبلوماسية الغربية وفهم ديناميكيات المنطقة، جعلته خيارًا بارزًا لقيادة جهود إعادة الإعمار في غزة، واليوم، يعمل بلير ضمن إطار خطة ترامب للسلام، التي تهدف إلى إنهاء الحرب وإرساء استقرار طويل الأمد، ودوره يتركز على تصميم هيكلية حكم جديدة، تضمن إدارة فعالة للقطاع في مرحلة ما بعد الصراع.
وتشمل مهام بلير وضع خطط لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وإنشاء مؤسسات حكومية شفافة، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية والمحلية، وهذه المهمة ليست جديدة عليه، فقد عمل سابقًا كمبعوث خاص للرباعية الدولية، حيث ركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، لكن تحديات غزة اليوم، من انقسامات سياسية ودمار مادي، تتطلب نهجًا أكثر شمولية.
خطة ترامب
ووفقًا لـ"واشنطن بوست"، يُعد بلير العقل المدبر وراء الجانب الإداري لخطة ترامب، حيث يسعى لتحويل غزة إلى نموذج للاستقرار في المنطقة، والخطة تشمل استثمارات دولية ضخمة لإعادة إعمار القطاع، إلى جانب إصلاحات سياسية تهدف إلى دمج غزة في إطار حكم موحد مع الضفة الغربية، وبلير، بفضل شبكة علاقاته الدولية، يعمل على حشد الدعم المالي والسياسي لهذا المشروع.
والتحديات التي تواجه بلير كبيرة، فالانقسامات بين فتح وحماس، والتوترات مع إسرائيل، إلى جانب الوضع الإنساني المتدهور في غزة، تجعل المهمة شاقة. وبلير، الذي يُعرف بقدرته على المناورة في الأزمات، يواجه اختبارًا حقيقيًا لمهاراته الدبلوماسية، كما أن دوره يتطلب التوازن بين توقعات الأطراف الدولية ومطالب الفلسطينيين، وهو تحدٍ قد يحدد مصير الخطة بأكملها.
التوازن والضغوط
وإذا نجحت خطة ترامب، فقد تصبح غزة نموذجًا للتعافي في مناطق الصراع، ودور بلير لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل يمتد إلى بناء جسور بين الأطراف المتصارعة، لكنه يواجه أسئلة حول مدى قدرته على تحقيق التوازن بين الضغوط السياسية والاحتياجات المحلية.
فهل سيتمكن بلير من تحويل غزة إلى نموذج للاستقرار، أم ستظل التحديات السياسية والإنسانية عقبة أمام التقدم؟