الممثل الأمريكي للشؤون الفلسطينية: هجمات المستوطنين في الضفة غير مقبولة

وصف الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم (الثلاثاء)، هجمات المستوطنين على بلدات في الضفة الغربية بأنها أمر غير مقبول.
وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين خلال جولة تفقدية في بلدة حوارة في نابلس، أوضح "عمرو" أن جهودًا دبلوماسية يتم بذلها لاتخاذ الإجراءات الفورية؛ لمنع تكرار ما حدث من هجمات للمستوطنين، وفقًا لـ"رويترز".
واستمع "عمرو" خلال جولته التفقدية القصيرة لمسؤولين محليين وشهادات مواطنين فلسطينيين لما جرى فيها من هجمات للمستوطنين خلال اليومين الماضيين، أدت إلى قتل فلسطيني وحرق عشرات المنازل والمركبات والممتلكات.