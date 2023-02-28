الممثل الأمريكي للشؤون الفلسطينية: هجمات المستوطنين في الضفة غير مقبولة

وفي تصريحات مقتضبة للصحفيين خلال جولة تفقدية في بلدة حوارة في نابلس، أوضح "عمرو" أن جهودًا دبلوماسية يتم بذلها لاتخاذ الإجراءات الفورية؛ لمنع تكرار ما حدث من هجمات للمستوطنين، وفقًا لـ"رويترز".