"لدينا وباء من التسريبات".. "نتنياهو" يطالب بإخضاع الوزراء لاختبار كشف الكذب

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "نتنياهو" أعلن أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع إلى فحص من أجهزة كشف الكذب.