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"الكاظمي" يستقبل جثامين ضحايا القصف التركي على محافظة "دهوك"

التقى عوائل الشهداء ووجّه بمتابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية لهم
"الكاظمي" يستقبل جثامين ضحايا القصف التركي على محافظة "دهوك"
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استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، في مطار بغداد الدولي، جثامين ضحايا القصف التركي، أمس الأربعاء، على محافظة دهوك بشمال العراق.

وقال بيان حكومي: "الكاظمي استقبل جثامين شهداء الاعتداء التركي الغاشم، الذي استهدف يوم أمس المدنيين في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك".

وأضاف: "تقدم الكاظمي مراسم التشييع الرسمي للشهداء التي جرت في مطار بغداد الدولي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والمسؤولين".

وأشار البيان إلى أن "الكاظمي" التقى عوائل الشهداء، وقدم لهم تعازيه ومواساته، ووجه بمتابعة أوضاعهم وأحوال الجرحى، وتقديم أفضل الرعاية الطبية لهم.

مصطفى الكاظمي
مطار بغداد الدولي
رئيس الحكومة العراقية
جثامين ضحايا القصف التركي

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