هاريس تلجأ إلى "الناخبات السريات".. هل تؤثر فجوة الجنس التاريخية في نتيجة الانتخابات؟!

وتقول "إيه"، البالغة من العمر 35 عامًا، وتعيش في ولاية إلينوي، إنها قررت التصويت لهاريس بعد أن كانت مترددة في البداية. وقد أخفت قرارها عن صديقها ووالدها الجمهوري، وتقول إنها فكرت في بناتها عند اتخاذ قرارها.