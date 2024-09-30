استهداف "قاعدة فيكتوريا" العسكرية في مطار بغداد الدولي بصاروخين

وقال مصدر أمني إن قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد تعرضت قبل قليل إلى قصف بالصواريخ، مضيفًا أنه "تم تفعيل منظومة السيرام للإنذار"، مشيرًا إلى سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري.