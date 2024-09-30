استهداف "قاعدة فيكتوريا" العسكرية في مطار بغداد الدولي بصاروخين

ذكر مراسل قناة "روسيا اليوم" في العراق، اليوم الثلاثاء أنه تم استهداف "قاعدة فيكتوريا" العسكرية في مطار بغداد الدولي.
وقال مصدر أمني إن قاعدة فيكتوريا العسكرية في محيط مطار بغداد تعرضت قبل قليل إلى قصف بالصواريخ، مضيفًا أنه "تم تفعيل منظومة السيرام للإنذار"، مشيرًا إلى سقوط صاروخ بين الجدار الفاصل بين الجدار المدني والعسكري.
وذكر مصدر أمني ثانٍ في تصريح نقلته وكالة "شفق نيوز" أن القصف تم بصاروخين حيث سقط أحدهما بمحيط القاعدة تحديدًا عند مقر الفوج الثاني جهاز مكافحة الإرهاب والآخر قرب مدرج في المطار المدني.
ولفت المصدر إلى أن القصف تم عبر منصة في منطقة العامرية غربي بغداد، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية الخاصة بالقاعدة للتصدي للقصف.
يُذكر أن "قاعدة فيكتوريا" هي قاعدة عسكرية عراقية تضم عددًا من القوات الدولية بينها قوات أمريكية.