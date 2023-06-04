الجامعة العربية تطالب المنظمات الدولية بالإفراج عن الأسير الفلسطيني وليد دقة

دانت جامعة الدول العربية، جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني وليد دقة، رغم وضعه الصحي الخطير جراء إصابته بسرطان الدم الذي أصيب به في سجون الاحتلال.
وطالب الأمين العام المساعد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج اللازم ووقف جريمة القتل البطيء التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقه في انتهاك جسيم للمواثيق والقوانين الدولية وللقيم الإنسانية والأخلاقية.