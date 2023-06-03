"أردوغان" يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية، رئيسًا للدولة، بعد فوزه في دورة ثانية -غير مسبوقة- للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات، بعد حكمه المستمر منذ عقدين، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذا البلد.
وسيلي التنصيب في البرلمان مراسمُ فخمة في قصره بالعاصمة أنقرة، يحضرها عشرات من قادة العالم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ويعلن الرئيس في ساعة متأخرة من اليوم، حكومته الجديدة، وسط تكهنات وسائل الإعلام بدور لوزير المال السابق محمد شيمشك، وهو شخصية تبعث على الاطمئنان وتحظى بمكانة دولية.
وفاز "أردوغان" -الذي أحدث تغييرات ولكنه يثير الانقسام في الدورة الثانية للانتخابات التي جرت في 28 مايو- أمام تحالف قوي للمعارضة، ورغم أزمة اقتصادية وانتقادات حادة أعقبت الزلزال المدمر الذي أودى بأكثر من 50 ألف شخص.
وحصل "أردوغان" على نسبة 52.8% من الأصوات مقابل 47.82% لمنافسه العلماني كمال كيليتشدار أوغلو.