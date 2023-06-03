"أردوغان" يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة

يؤدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (السبت)، اليمين الدستورية، رئيسًا للدولة، بعد فوزه في دورة ثانية -غير مسبوقة- للانتخابات بولاية جديدة ثالثة من خمس سنوات، بعد حكمه المستمر منذ عقدين، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية في هذا البلد.