بينهم أطفال.. 17 وفاة في غزة بسبب البرد القارس وانهيارات المباني

وأشار إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في القطاع غمرتها السيول ومياه الأمطار، مما أدى إلى غرق كافة الخيام وتضررها، وتسبّب في فقدان عدد كبير من الأسر لمأواها المؤقت، وتلف الملابس والأغطية، ما فاقم من معاناة السكان الإنسانية.