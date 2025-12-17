بينهم أطفال.. 17 وفاة في غزة بسبب البرد القارس وانهيارات المباني

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن تداعيات المنخفضات الجوية التي يشهدها القطاع أسفرت عن وفاة 17 مواطنًا، بينهم 4 أطفال، نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني.
ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن "بصل" قوله إن أكثر من 17 بناية سكنية انهارت بشكل كامل، في حين تعرّضت أكثر من 90 بناية لانهيارات جزئية خطيرة تُهدد حياة آلاف المواطنين.
وأشار إلى أن نحو 90% من مراكز الإيواء في القطاع غمرتها السيول ومياه الأمطار، مما أدى إلى غرق كافة الخيام وتضررها، وتسبّب في فقدان عدد كبير من الأسر لمأواها المؤقت، وتلف الملابس والأغطية، ما فاقم من معاناة السكان الإنسانية.
وأوضح أن طواقم الدفاع المدني تلقّت أكثر من 5000 نداء استغاثة منذ بدء الحالة الجوية.
وجدد "بصل" دعوته للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل لإغاثة سكان غزة، مؤكدًا أن الخيام أثبتت فشلها الكامل في توفير الحماية والكرامة، مطالبًا بعدم إدخالها مجددًا إلى القطاع.
كما طالب الجهات المعنية بالبدء العاجل في عملية إعادة الإعمار وتوفير مساكن دائمة تحفظ كرامة الإنسان وتحمي حياته.