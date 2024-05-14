بريطانيا: سنزود فرقاطاتنا بالبحر الأحمر بقدرات هجوم بري لمواجهة تهديدات حرية الملاحة

وفي التفاصيل، قال شابس في تغريدة بفيديو على منصة "إكس" أمس الثلاثاء، إن "عملياتنا في البحر الأحمر يجب أن تكون قادرة على تدمير الأهداف في البحر وفي الجو وعلى الأرض"، مشيرًا الى أن ذلك ضروري لمواجهة التهديدات المتزايدة لحرية الملاحة.