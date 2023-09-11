"المُدافع الصامد" لصد روسيا.. "الناتو" يخطط لأكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

ويقول الخبير العسكري البريطاني مايكل كلارك، فيقول لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المناورات تبعث برسالة واضحة بأن الناتو مستعد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء"، كما أن "دول ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا وبعد حرب أوكرانيا ينتابهم القلق خشية انعزالها عن أوروبا وحصارها من الروس وحلفائها في بيلاروسيا، حيث تركّز الدول الثلاث على ما تفعله موسكو في بيلاروسيا المجاورة وما يعنيه ذلك لأمنها، حيث يوجد آلاف الجنود الروس على أراضي مينسك".