فصائل عراقية مسلحة تستهدف مجددًا قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان

وتعرّضت السفارة الأمريكية في بغداد في 8 ديسمبر لهجوم بعدة صواريخ لم يُسفر عن ضحايا، لكنه كان الأول الذي يطول السفارة منذ بدأت الهجمات، ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.