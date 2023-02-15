الصفدي في دمشق.. أول وزير أردني يزور سوريا منذ 2011

وعاد التواصل بين الأردن وسوريا في السنوات الأخيرة على مستويات عدة، حيث أجرى الرئيس السوري بشار الأسد؛ اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ عام 2021، كما عقدت اجتماعات بين وزيرَي خارجية سوريا والأردن، وفتحت الحدود بين البلدين، فضلًا عن عودة التبادل الاقتصادي.