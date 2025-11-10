مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.