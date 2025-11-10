مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، في ظل إجراءات عسكرية مشددة تفرضها قوات الاحتلال، تعرقل وصول المصلين والزوار إلى الأقصى.
وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينيًا على الأقل، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة استهدفت منازل المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في مدن سلفيت ونابلس والخليل.
كما شهدت الأغوار الشمالية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على ممتلكات ومزارع الفلسطينيين، وسط تنديد شعبي وحقوقي واسع.