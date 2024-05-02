متظاهرون إسرائيليون يقطعون طرقاً رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة الأسرى

وقال أحد المشاركين في المظاهرات: "دخول رفح يعني التخلي عن حياة المختطفين، وبعد أن وعدونا لمدة نصف عام بأن القتال وحده هو الذي سيعيد المختطفين، لكن ما نفهمه اليوم أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة هو بالصفقة فقط".