متظاهرون إسرائيليون يقطعون طرقاً رئيسية في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة الأسرى

قطع مئات المتظاهرين الإسرائيليين اليوم (الخميس)، طرقًا رئيسية في مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل؛ للمطالبة بإنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" يتم بموجبها إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قطع طريق أيالون المحوري في كلا الاتجاهين، وهو ما أدى لأزمة مرورية خانقة.
ونقلت الهيئة عن أقارب المحتجزين رفضهم تنفيذ عملية برية في رفح.
وقال أحد المشاركين في المظاهرات: "دخول رفح يعني التخلي عن حياة المختطفين، وبعد أن وعدونا لمدة نصف عام بأن القتال وحده هو الذي سيعيد المختطفين، لكن ما نفهمه اليوم أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة هو بالصفقة فقط".