استشهاد أكثر من 300 فلسطيني خلال العدوان على مستشفى الشفاء بغزة

تسبب قصف على مدار أكثر من أسبوعين من الحصار والقصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، في مجازر جماعية أدت وفق الدفاع المدني الفلسطيني إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني عثر على العديد من جثثهم وهم مكبلين، مما يدلل على ارتكاب الاحتلال لمجازر وقتل للمرضى والكوادر الطبية بشكل مباشر، وتدمير كافة مرافق المستشفى وأقسامه العلاجية التي تعرضت للقصف والحرق، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى والأطباء داخل تلك الأقسام وفق وزارة الصحة الفلسطينية، والتي أكدت كذلك أن قوات الاحتلال التي انسحبت اليوم من محيط مستشفى الشفاء، مارست كل أنواع الجرائم والقتل والإبادة الجماعية بحق المرضى والجرحى والكوادر الطبية، يضاف لذلك استشهاد العشرات من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف كافة المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء، والتي حولتها جرافات الاحتلال إلى مقابر جماعية للفلسطينيين.