منظمة الصحة العالمية: تزايد حاد في احتياجات الصحة النفسية بغزة جراء العدوان الإسرائيلي

وأبان أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في دمج مكونات الصحة النفسية، والدعم النفسي والاجتماعي في عمل جميع القطاعات، سواء التعليم أو الحماية أو المياه والصرف الصحي أو الأمن الغذائي، مبينًا أن الهدف ليس إنشاء مستشفيات معزولة للصحة النفسية، بل جعلها جزءًا من الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.