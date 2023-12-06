"الخارجية الفلسطينية" تحذر من حشر "إسرائيل" النازحين في اتجاه معبر رفح

وذكرت الوزارة في بيان أن "إسرائيل" أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاد، وأصبحت محدودة نسبياً، وعليه فهي تسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقى على قيد الحياة أو تواجد في تلك الأمكنة.