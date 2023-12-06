"الخارجية الفلسطينية" تحذر من حشر "إسرائيل" النازحين في اتجاه معبر رفح

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، من أن "إسرائيل" تطلب من النازحين في قطاع غزة المزيد من النزوح لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه واحد نحو معبر رفح الحدودي مع مصر.
وذكرت الوزارة في بيان أن "إسرائيل" أخذت تدرك أن المدة الزمنية التي تتمتع بها في حربها الدموية بدعم عدد من الدول آخذة في النفاد، وأصبحت محدودة نسبياً، وعليه فهي تسابق الزمن عبر تكثيف اعتداءاتها وارتكاب أفظع الجرائم وبشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال القطاع واستكمال تدمير جنوبه، وفي طريقها إلى ذلك تقتل كل من تبقى على قيد الحياة أو تواجد في تلك الأمكنة.
ولفتت إلى أنه بات واضحاً أن دولة الاحتلال تحول القطاع إلى ركام غير صالح للحياة، حتى تجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه، لتعلن فيما بعد وبهذا الأسلوب الوحشي أنها حققت أهدافها، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأدانت الوزارة المجازر المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق المدنيين الفلسطينيين بعد أن وسّعت اجتياحها البري لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.