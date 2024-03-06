هنأت "ترامب" لكنها لم تؤيده.. "هايلي" تنسحب من سباق ترشيح الحزب الجمهوري

وأضافت: "إن الأمر متروك الآن لدونالد ترامب لكسب الأصوات من داخل الحزب وخارجه، ممن لم يدعموه". وأشارت إلى أنها دعمت دائمًا المرشحين في الحزب الجمهوري، لكنها لم تؤيد الرئيس السابق في خطاب ألقته في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وبدلاً من ذلك شجعته على كسب دعم تحالف الجمهوريين المعتدلين والناخبين المستقلين الذين دعموها.