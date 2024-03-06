هنأت "ترامب" لكنها لم تؤيده.. "هايلي" تنسحب من سباق ترشيح الحزب الجمهوري

أعلنت نيكي هايلي اليوم الأربعاء إنهاء حملتها في سباق ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل؛ ما يمهد السبيل أمام الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت نيكي هايلي: "إن الوقت قد حان لكي ألغي حملتي الانتخابية. أهنئ ترامب، وأتمنى له التوفيق"، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "إن الأمر متروك الآن لدونالد ترامب لكسب الأصوات من داخل الحزب وخارجه، ممن لم يدعموه". وأشارت إلى أنها دعمت دائمًا المرشحين في الحزب الجمهوري، لكنها لم تؤيد الرئيس السابق في خطاب ألقته في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، وبدلاً من ذلك شجعته على كسب دعم تحالف الجمهوريين المعتدلين والناخبين المستقلين الذين دعموها.
وبرزت نيكي هايلي باعتبارها المنافس الوحيد للرئيس السابق "ترامب" في الحملة التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري. وبينما حصد "ترامب" الفوز في 14 من أصل 15 ولاية في الانتخابات التمهيدية للحزب في يوم "الثلاثاء الكبير"، أحبطت "هايلي" فرصته لتحقيق فوز كاسح بفوزها في ولاية فيرمونت.