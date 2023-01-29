51 قتيلًا في حادثين منفصلين في باكستان

قالت مصادر أمنية إنه تم العثور على عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا قتلى، وتم إنقاذ 11 آخرين، ستة منهم في حالة خطرة، مضيفًا أن ما يصل إلى تسعة آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.