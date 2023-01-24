هل وقعت صربيا في فخ مجموعة فاغنر الروسية؟

هاجم الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأسبوع الماضي، مجموعة فاغنر الروسية، التي تُتهم بالسعي إلى تجنيد الصرب للقتال في أوكرانيا. انتقادٌ علَني نادر لموسكو من قِبَل صربيا، التي توصف بأنها من أكثر الدول الأوروبية مساندة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ "لقد طفح الكيل لماذا تتصلون (مجموعة فاغنر) بالصرب للقتال في أوكرانيا؟ وأنتم تعلمون جيدًا أن ذلك غير قانوني؟".