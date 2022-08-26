"الفقه الإسلامي" و"الجامعة العالمية" يوقّعان مذكرة تعاون بكوالالمبور

وتهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستفادة المتبادَلة من الإمكانات والقدرات العلمية والبحثية للمؤسستين، وتعزيز جهود التنسيق والتعاون في مجال ترسيخ منهج الوسطية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش في المؤسسات والهيئات العلمية، بالإضافة إلى تمكين المؤسستين من التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات، وإقامة وِرش العمل والتدريب، وتبادل المطبوعات والمنشورات، وتمثيل الجهتين في أعمال المؤتمرات والندوات التي تعقد بمعرفة كل منهما في مجال الاهتمام المشترك.