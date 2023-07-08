الوضع ليس حرجًا.. تقدم كبير في مهمة الأمم المتحدة لإنقاذ "صافر" باليمن

وأوضحت أن غواصين فحصوا ما إذا كان هناك خطر إضافي من خارج السفينة، كما تم أخذ عينات لتوضيح مسألة جودة النفط بهدف إعادة بيعه، مشيرة إلى أن هذه العينات لم يتم تقييمها بعد.