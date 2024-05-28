استشهاد 16 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد شهداء مدينة رفح خلال اليومين الماضيين إلى أكثر من 70 شهيدًا ومئات الجرحى، كما شهدت المدينة تدميرًا كاملًا لبعض الأحياء السكنية، وتوقف جميع مستشفياتها عن تقديم الخدمات الطبية، بسبب الاستهداف الإسرائيلي المباشر لها ونقص الوقود والمستلزمات الطبية.