الولايات المتحدة تجهّز لإرسال منظومة "باتريوت" الفائقة لأوكرانيا.. والإعلان الرسمي قريبًا

تضع الولايات المتحدة، اللمسات الأخيرة على إرسال نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت" إلى أوكرانيا؛ في الوقت الذي كشفت فيه تقارير غربية، أن الإعلان الرسمي من الممكن أن يكون "في أقرب وقت هذا الأسبوع".