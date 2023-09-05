جدل التسريبات بتونس يتصاعد.. السلطات تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة

بعد التسريبات الصوتية التي أثارت جدلاً واسعًا بالساحة السياسية في تونس، اعتقلت الشرطة، مساء الثلاثاء، رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي.
وتفصيلاً، أعلن القيادي بالنهضة رياض الشعيبي، في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك، إيقاف الونيسي في الطريق العام وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة، وفقًا للعربية نت.
ولم يُعلن بعد عن أسباب اعتقال الونيسي، لكن يعتقد أن له علاقة بجدل التسجيلات الصوتية التي نسبت له وتم تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التسجيلات، تحدث الونيسي عن تحالفات تعقدها حركة النهضة مع رجال أعمال نافذين من أجل التموقع مجددًا في الخريطة السياسية والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ولفت إلى وجود أطراف تريد قيادة حركة النهضة من داخل السجن، وآخرين يريدون قيادتها من الخارج، فيما هاجم عائلة رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيرًا إلى وجود فساد داخل الحزب وتلقيه تمويلات أجنبية.
يُذكر أن قضاء تونس كان فتح تحقيقًا للكشف عن ملابسات التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى الونيسي.
والونيسي من أهم قيادات حركة النهضة، وبرز اسمه منذ تكليفه من الحزب بتولي رئاسة الحركة مؤقتًا إلى حين الإفراج عن الغنوشي من السجن.
تأتي تلك التطورات فيما تستعد النهضة، على الرغم من قرار وزارة الداخلية تجميد الاجتماعات بمقرات الحزب، لعقد مؤتمرها أواخر أكتوبر المقبل، لانتخاب قيادة جديدة للحركة التي يوجد رئيسها وأبرز قياداتها في السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة.