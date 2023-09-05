جدل التسريبات بتونس يتصاعد.. السلطات تعتقل الرئيس المؤقت لحركة النهضة

وتفصيلاً، أعلن القيادي بالنهضة رياض الشعيبي، في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك، إيقاف الونيسي في الطريق العام وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة، وفقًا للعربية نت.