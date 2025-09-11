"جوعى ومنهكون ومرعوبون".. أين ينزح مليون فلسطيني من غزة في أرض محروقة؟

وتمثل مدينة غزة، التي كانت يومًا مركزًا حيويًّا يعج بالحياة، اليوم لوحة من الخراب واليأس. وتكشف صور الأقمار الصناعية لـ 4 سبتمبر 2025 عن خيام مكتظة عند أقدام المباني المدمرة، تمتد حتى الشواطئ، حيث يعيش الآلاف على بعد أمتار من الأمواج العاتية. وقبل ستة أشهر فقط، في فبراير 2025، كانت هذه الشواطئ خالية نسبيًّا، لكن التقدم العسكري الإسرائيلي في الشمال دفع السكان إلى النزوح الجماعي، محولًا الساحل إلى مخيم عملاق يفتقر إلى الماء والصرف الصحي.