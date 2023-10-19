3 "مسيرات" تشن هجوماً على قاعدة أميركية على حدود العراق مع سوريا

وكان مسؤول أميركي قد بين لـ"رويترز"، أن القوات الأميركية في العراق تعرضت، أمس، لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفت قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الجويتين، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود.