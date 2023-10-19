3 "مسيرات" تشن هجوماً على قاعدة أميركية على حدود العراق مع سوريا

استهدف هجوم بـ3 طائرات مسيرة قاعدة "التنف" الأميركية، على الحدود بين سوريا والعراق، اليوم (الخميس)، بحسب ما ذكر مصدر عسكري عراقي.
وأفاد التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، أن التحالف تمكن من إسقاط طائرتين، فيما أصابت الثالثة القاعدة، دون أي تفاصيل عن وقوع خسائر، وفقاً لـ"رويترز".
وكان مسؤول أميركي قد بين لـ"رويترز"، أن القوات الأميركية في العراق تعرضت، أمس، لهجومين منفصلين بطائرات مسيرة استهدفت قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" الجويتين، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد صغير من الجنود.
وتعد هذه الهجمات الأولى التي تستهدف القوات الأميركية في العراق منذ أكثر من عام.