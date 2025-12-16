"ترامب" يفرض قيودًا شاملة على دخول مواطني 5 دول جديدة بينها سوريا وجنوب السودان

في السياق ذاته، أبقى الإعلان على القيود الجزئية المفروضة على 15 دولة أخرى، منها موريتانيا، ونيجيريا، ومالاوي، وزامبيا، وزيمبابوي، حيث أرجع القرار ذلك إلى صعوبات في إجراءات الفحص الأمني، وضعف سيطرة الدولة على بعض المناطق، وانتشار الفساد أو تزوير الوثائق الرسمية.