البيت الأبيض: الهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس بالجولان نفذه حزب الله

ولفتت إلى أن صاروخًا سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا.