"الخارجية البريطانية" تنصح بعدم السفر مطلقاً إلى لبنان بسبب الصراع الدائر بالمنطقة

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.
وفي التفاصيل، شجعت الوزارة المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد الآن "بينما لا تزال خيارات (الرحلات) التجارية متاحة"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقالت الخارجية البريطانية: "هناك تبادل مستمر لقصف مدافع الهاون والمدفعية والغارات الجوية في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل. التوتر شديد ويمكن أن تتصاعد الأحداث دون سابق إنذار، مما قد يؤثر على سبل الخروج من لبنان أو يحد منه".
ودعت الرعايا البريطانيين في لبنان إلى تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية البريطانية، فيما تم سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة البريطانية مؤقتاً.