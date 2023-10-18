"الخارجية البريطانية" تنصح بعدم السفر مطلقاً إلى لبنان بسبب الصراع الدائر بالمنطقة

وقالت الخارجية البريطانية: "هناك تبادل مستمر لقصف مدافع الهاون والمدفعية والغارات الجوية في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل. التوتر شديد ويمكن أن تتصاعد الأحداث دون سابق إنذار، مما قد يؤثر على سبل الخروج من لبنان أو يحد منه".