"مدفيديف" يصعد: موسكو والناتو على شفا الحرب.. والعملية العسكرية الروسية مستمرة

في تصعيد غير مسبوق، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، بأن حلف الناتو وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى في خضمها، وذلك تعليقًا على إنشاء مجلس "أوكرانيا – الناتو"، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين، وفقًا للعربية نت.