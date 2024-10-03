مقتل 14 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مقهى شعبياً بمخيم طولكرم بالضفة

وتفصيلاً، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبياً في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين.