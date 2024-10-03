مقتل 14 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مقهى شعبياً بمخيم طولكرم بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن القصف الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم أدى إلى مقتل 14 شخصاً.
وتفصيلاً، كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مقهى شعبي في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل مقهى شعبياً في حارة الحمام في مخيم طولكرم أثناء تواجد عدد من المواطنين.
وقالت الوكالة الفلسطينية إن "مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم".
وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة "إكس" اندلاع النيران في الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ ضربة بمدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وقال: "في عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش هاجمت طائرة مقاتلة منطقة في طولكرم".