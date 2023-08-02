بيلاروسيا ترد على اتهامات بولندا بشأن "الاختراق الجوي".. وتدعو إلى عدم التصعيد

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمتطلبات اتفاقية تبادل المعلومات حول الوضع الجوي بالقرب من الحدود المشتركة للدولة ورحلات الطائرات العسكرية في المجال الجوي لجمهورية بيلاروسيا وجمهورية بولندا، الموقعة بين وزارة الدفاع عن جمهورية بيلاروسيا ووزارة الدفاع الوطني لجمهورية بولندا، تم إبلاغ الجانب البولندي على النحو الواجب عن رحلات طائرات الهليكوبتر المخطط لها.