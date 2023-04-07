البنتاغون يحقّق في تسريب وثائق للجيش والناتو بخصوص الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن البنتاغون يحقّق في أنباءٍ عن خلل أمني أدّى إلى تسريب وثائق فيها تفاصيل عن مخططات للجيش الأمريكي والناتو لمساعدة أوكرانيا في خوض هجومٍ مضادٍ ضد القوات الروسية الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن التسريبات انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت سابرينا سينغ، من وزارة الدفاع إن البنتاغون على علمٍ بتلك التقارير التي انتشرت في وسائل التواصل، وإنها تنظر في المسألة.
ونُشرت التسريبات في تويتر وتلغرام، وقالت نيويورك تايمز إنها تضمّ جداول تخص عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية، ومعلومات عن مدى جاهزية الوحدات القتالية وغيرها من المعلومات الحساسة.
وذكر التقرير أن المعلومات التي تسرّبت لا يزيد عمرها على 5 أسابيع.