البنتاغون يحقّق في تسريب وثائق للجيش والناتو بخصوص الحرب في أوكرانيا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن البنتاغون يحقّق في أنباءٍ عن خلل أمني أدّى إلى تسريب وثائق فيها تفاصيل عن مخططات للجيش الأمريكي والناتو لمساعدة أوكرانيا في خوض هجومٍ مضادٍ ضد القوات الروسية الربيع المقبل.