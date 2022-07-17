ماذا لو قرر "ترامب" خوض الانتخابات؟ منافسٌ شرس ينتظره داخل حزبه!

ورغم أن "ترامب" لم يعلن رسميًّا عن ترشحه لمنصب الرئيس؛ إلا أنه قال إن الأمر يتعلق بالوقت المناسب، وبينما يقلل الرئيس السابق فرص فوز جمهوري آخر عليه في الترشيح؛ هناك دلائل متزايدة على أنه قد يواجه تحديًا كبيرًا بمجرد انطلاق السباق.