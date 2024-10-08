بالفيديو.. "الحسيني": الجيش الإسرائيلي انتظر 6 أيام للتأكد من مقتل "هاشم صفي الدين"

وقال "الحسيني" خلال لقاء على قناة العربية: "أعتقد أن الجيش الإسرائيلي انتظر 6 أيام؛ لأنه قد يكون عنده معلومات، عندما تم استهداف حسن نصرالله كان جهاز الحماية في داخل الأنفاق لديهم خطأ كبير، وهو عدم وجود قناع مضاد للغازات، وأيضًا أكسجين". وأضاف: "فقد تم ترتيب الأمر أن يكون عند هاشم صفي الدين ومن معه هذه الأقنعة المضادة للغازات والسموم، وأن يكون لديهم الكثير من الأكسجين، فأعتقد أن الجيش الإسرائيلي انتظر أيامًا ومنع أي أحد من الاقتراب إلى الحفرة".