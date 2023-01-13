"الثوري الإيراني" على قائمة الإرهاب.. قرار أوروبي وشيك باقتراح ودعم

كشفت مصادر في بروكسل، اليوم الجمعة، أن مندوبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يبحثون إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الأوروبية، وذلك ضمن خيارات عدة تهدف لتصعيد الضغط على السلطات الإيرانية ردًا على استمرارها في قمع الاحتجاجات واستخدامها عقوبة الإعدام لترهيب المحتجين.