بعد فرار رئيس سريلانكا.. "c.i.a" تحذر دول العالم: هذا ما تفعله الصين!

أكد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" أن سريلانكا قامت بـ"رهانات غبية" من خلال الاستدانة من الصين، ليشرح جزئيا الأزمة التي تشهدها الجزيرة حاليا، موضحا أن عليها أن تكون بمثابة تحذير للدول الأخرى التي يغريها مثل هذا التقارب مع بكين.