قمة حاسمة لدول غرب أفريقيا بعد فشل مساعي الحوار مع العسكريين في النيجر

وصدر إعلان رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى حاليًّا رئاسة إكواس، بعدما انتهت مساء الأحد مهلة من سبعة أيام حددتها المنظمة في 30 تموز/ يوليو للسلطات العسكرية؛ من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 تموز/ يوليو.