القاهرة.. الخارجية المصرية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في السودان

ويأتي ذلك على خلفية اندلاع اشتباكات صباح السبت في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.