مصر.. اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة في دلتا النيل البرية

تمكَّنت شركة "وينتر شال ديا" الألمانية، العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، من اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.
وتتوزّع حصص العمل في تلك المنطقة ما بين الشركة الألمانية بنسبة (40%)، وباقي الحصة على شركات: "كيرون إنرجي"، وشركة "آي إن إيه"، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
وسيتم تقييم الاكتشاف ليكون بمكانة خط ربط مع البنية التحتية القريبة في دسوق.
وتقوم شركة دسوق للبترول (دسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهي الكيان المشترك القائم بالعمليات بين الشركة الألمانية وقطاع البترول المصري؛ متمثلاً في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).