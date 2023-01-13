مصر.. اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة في دلتا النيل البرية

تمكَّنت شركة "وينتر شال ديا" الألمانية، العاملة في مجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول في مصر، من اكتشاف حقل جديد للغاز في منطقة امتيازها بشرق دمنهور في دلتا النيل البرية.