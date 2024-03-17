الصحة العالمية تدعو إسرائيل للامتناع عن اجتياح رفح

وطالب تيدروس أدهانوم إسرائيل بعدم المضيّ قدمًا في خطتها والسعي لإحلال السلام؛ مؤكدًا أن عملية الإجلاء التي يعتزم الجيش الإسرائيلي القيام بها قبل الهجوم ليست حلًّا ممكنًا.