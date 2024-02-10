3 قتلى في هجوم إسرائيل على ريف دمشق

شنّت إسرائيلُ هجومًا جويًّا على عدد من النقاط في ريف دمشق، اليوم "السبت"، وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتأكّد مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة، جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مبنى ضمن قرى الأسد قرب منطقة الديماس غربي العاصمة السورية دمشق.
وأضاف المرصد: أنّ عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى، بالإضافة لوجود معلومات عن سقوط المزيد من القتلى.
وتقطن المنطقةَ المستهدفة شخصياتٌ رفيعة المستوى من عسكريين وسياسيين.
وجاءت هذه الضربات الإسرائيلية بعد تعرُّض منطقة قريبة من مطار عسكري غرب دمشق لهجوم صاروخي يوم أمس الجمعة.