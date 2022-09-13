العالم

"شولتز" يدعو "بوتين" إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

يتضمَّن وقف إطلاق النار وسَحْب القوات الروسية في أسرع وقت
المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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دعا المستشار أولاف شولتز اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا، يكون قائمًا على وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أسرع وقت ممكن.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت بأن "شولتز" أكد خلال المحادثة، التي استمرت 90 دقيقة، ضرورة ضمان سلامة محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وأضاف بأن "شولتز" دعا "بوتين" إلى الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب، الذي تدعمه الأمم المتحدة، وفقًا لـ"رويترز".

وقال "هيبشترايت": "إن المستشار الاتحادي أكد أن أي خطوات روسية أخرى لضم مناطق لن تمرَّ دون رد، ولن يُعترف بها تحت أي ظرف من الظروف".

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