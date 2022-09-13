"شولتز" يدعو "بوتين" إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا

دعا المستشار أولاف شولتز اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية إلى إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا، يكون قائمًا على وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أسرع وقت ممكن.