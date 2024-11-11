"الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان

شددت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، على الجهود المستمرة للحفاظ على تشغيل المستشفيات وإجلاء المرضى المحتاجين لرعاية متخصصة في غزة وسط تصاعد العنف، منوهة بأكبر عملية إجلاء طبي منذ أكتوبر 2023.
كما شددت "بلخي" في مؤتمر صحفي من القاهرة اليوم، على أهمية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)، مبرزة دورها الأساس في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية.
وأشادت بتفاني موظفيها في الظروف الصعبة، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة دون دعم الأونروا وشركائها.
ودعت بلخي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع تأكيد حماية المدنيين والعاملين في الرعاية الصحية والمرافق الصحية في جميع الأوقات.