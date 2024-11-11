العالم

"الصحة العالمية" تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان

أكدت أن المنظمة لا تستطيع العمل في الأرض المحتلة دون دعم "الأونروا" وشركائها