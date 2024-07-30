محمّلة بوقود طائرات لإسرائيل.. نواب بريطانيون يطالبون بمنع رسو ناقلة أمريكية في جبل طارق

وجاءت الرسالة إلى لامي وفابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، من مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، بما في ذلك "سارة شامبيون" رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان الماضي، والمستشار السابق في حكومة الظلّ "جون ماكدونيل".