محمّلة بوقود طائرات لإسرائيل.. نواب بريطانيون يطالبون بمنع رسو ناقلة أمريكية في جبل طارق

طالب نوّاب بريطانيون بمنع ناقلة نفط أمريكية تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات إلى إسرائيل، من الرسو في جبل طارق.
جاء ذلك وفقًا لرسالة تسلمها وزير الخارجية "ديفيد لامي"؛ حسب صحيفة "غارديان".
وتضمّنت الرسالة الموجهة من أعضاء البرلمان المنتمين لمختلف الأحزاب إلى "لامي": "هناك أسباب قوية تدعو المملكة المتحدة إلى التدخل لمنع ناقلة نفط أمريكية تحمل 300 ألف برميل وقود طائرات لاستخدامها من قبل إسرائيل في غزة من الرسو بجبل طارق".
وقد أدّت الاحتجاجات في إسبانيا بقيادة النقابيين والناشطين السياسيين بالفعل، إلى تخلي مالكي السفينة "أوفرسيز سانتوريني" عن خططهم للرسو في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.
وفيما أصرّت حكومة جبل طارق، على أنها لم تتلقَّ أي طلب رسمي للرسو، أفاد موقع "مارين ترافيك"، بأن السفينة متجهة الآن إلى هناك.
وجاءت الرسالة إلى لامي وفابيان بيكاردو، رئيس وزراء جبل طارق، من مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب، بما في ذلك "سارة شامبيون" رئيسة لجنة التنمية الدولية في البرلمان الماضي، والمستشار السابق في حكومة الظلّ "جون ماكدونيل".